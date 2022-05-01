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Aktüel Kayseri'de trafik kazası!
Aktüel

Kayseri'de trafik kazası!

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:34:00 -
Kayseri'de trafik kazası!

Kayseri'de yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Davut Ç. yönetimindeki 38 AG 043 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Hatice Ç. hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile aynı araçta bulunan Kadir Ç, Remzi Muhammet Ç, Bilal Eymen Ç. ve Abdülmuttalib E. Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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