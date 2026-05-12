Kayseri'de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent yaşamını kısa sürede olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini artıran yağmur, birçok noktada taşkınlara neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde yağmur suyunun hızla yükselmesi günlük yaşamı aksattı.

Talas ilçesinde yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşatırken, Papatya Caddesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı.

Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde evlerin bodrum katlarına dolan yağmur sularını itfaiye ekipleri tahliye etti.