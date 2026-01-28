Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi 6061’inci Sokak’taki mobilya fabrikasında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının mesai saatleri dışında çıktığı ve içerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, fabrikada zarar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

