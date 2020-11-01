Kayseri'de kadın üretici pazarı açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin pazarlanmasını amaçlayan "Talas Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı" açıldı.

Talas Maharetli Eller Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi, Talas Tanıtım Başkanlığı Derneği ve Talas Belediyesi iş birliğinde ilçenin tarihi Harman Mahalle Meydanı'nda açılışı gerçekleştiren pazarda, 49 kadın üreticinin ürünleri pazarlanıyor.

Tarhanadan erişteye, kıyafetten çiniye, reçel çeşitlerinden pekmeze birçok ürünün satışa sunulduğu pazarda, ev hanımları ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, gönüllü kültür teşekkülleriyle yerel yönetimlerin güzel bir oluşuma imza attığını söyledi.

Pazarda kadınların yaptıkları ürünlerin gerçek değerini bulacağına inandığını belirten Yalçın, "Her ayın ilk pazar günü bu pazarımız kurulacak. Burada gerçekten hanımların ürettikleri şeyler değerini bulacak ve ev ekonomisine katkı sağlayacaklar." dedi.

Talas Maharetli Eller Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin de haziran ayında kurdukları kooperatifin ilk faaliyetini bu pazarı açarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün burada 49 üretici, evlerinde ürettikleri ürünleri satıyor. Umarım onlara katkı sağlayabiliriz. Belediyenin bize çok katkısı oldu. Buradan onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.