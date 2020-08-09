Kayseri'de iş yerinden hısızlık güvenlik kamerasında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, bir zanlının kafeden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafenin işletmecisi, sabah iş yerini açtığında bazı elektronik malzemeler ile kasadan bir miktar paranın çalındığını fak ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İş yerine gelen polisler, yapılan incelemeler sonucu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerindeki bilgisayar kasasını sökmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.