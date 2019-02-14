Kayseri'de fuhuş operasyonu! Hepsi gözaltına alındı Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 9 yabancı, 1 Türk toplam 10 kadına fuhuş yaptırdığı, teşvik ettiği ve yer temin ettikleri iddia edilen şahıslar gözaltına alındı.

Kayseri'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 yabancı, 1 Türk toplam 10 kadına fuhuş yaptırdığı, teşvik ettiği ve yer temin ettikleri iddiasıyla S.A. ve Ş.Ö. adlı kadınlar ile E.Y., M.T. ve R.T.'yi, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan kadınların da emniyette ifadelerine başvuruldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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