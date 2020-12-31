  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı
Aktüel

Kayseri'de aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 01:27:32 -
Kayseri'de aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde E.F'nin (20) kullandığı 51 DF 657 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştığı anlaşılan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

E.F. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler
Dünya

Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler

Libya'da dengelerin Türkiye lehine değiştiğini gören darbeci Sisi, Trablus'a gizlice heyet gönderdi.
CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj!
Siyaset

CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj! "Selam vekilim s..s partinizle alakalı görüntüler elimizde"

CHP'de patlak veren şantaja dair yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li milletvekiline CHP teşkilatından başka isimlerle birlikte şantaj yapan e..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay