Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı! Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ne zaman?

Personel olarak çalışmak isteyen adaylar tarafından takip edilen iş ilanları hakkında müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın detayları haberimizde…

İŞKUR kamu kurumu personel alımı ne zaman?

İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilanda adayların bugünden itibaren 22 Şubat tarihine kadar başvuru yapabileceklerini duyurdu. Yayımlanan personel alım ilanında adaylarda, KPSS puan şartı aranmadığı bildirildi.

İŞKUR kamu personel alımı başvuru adresi neresi?

İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilan için Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından yapılan personel alımı için adaylar aşağıda yer alan iş başvuru formunun çıktısını doldurarak ve yukarıdaki evraklarla birlikte elden teslim ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ve kargo yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Hunat Mah. Nuh

Naci Yazgan Cad. No:32 Melikgazi / KAYSERİ

Sınav Başvuru ücreti 125,00 TL (Yüz YirmibeşTürkLirası)’dır. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ‘nin,

Ziraat Bankası-TR160001002256400637035059 veya QNBFinansbank –

TR810011100000000098943803 numaralı hesaplarına ödenecektir.

1. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olanlar ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar başvuru yapabilecektir.

2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde(EKAT) Çalışma İzin Belgesi Eğitimine kabul edilen ve aşağıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak;

3. Örgün eğitim veren Endüstri Meslek Lisesi;

2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektronik Bölümü Mezunu olup;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olup I bendinde belirtilen 4 dal harici daldan mezun olup;

Elektrik

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı

Yüksek Gerilim Sistemleri dallarından birinden Ustalık Belgesine sahip olmak,

4. Örgün eğitim veren Meslek Yüksek Okulu;

Elektrik,

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi,

Raylı Sistem Elektrik ve Elektronik Teknolojisi,

Yüksek Gerilim Sistemleri,

Elektrik ve Enerji Bölümlerinden birinden mezun olmak

1. Renk Körlüğü hastalığı bulunmamak ve tam teşekküllü hastaneden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

2. 4×4 veya 6 tekerlekli iş makinalarını kullanabilecek C-D-E sınıfı ehliyetlerinden birine sahip olmak veya işe alımdan sonra 3 ay içerisinde bu belgelerden birine sahip olmak. (3 Ay içerisinde ehliyet ibraz edilemezse Personelin iş akdi fesih edilecektir.)

İŞKUR eleman alımı için istenilen belgeler nelerdir?

İş Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Mezuniyet belgesi fotokopisi

Sınav ücretini ödediğine dair dekont

İki adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

NOT: Başvuru esnasında ve sınava girerken HES kodu istenecektir.