Kayseri üretimde ve ihracatta yeni bir döneme giriyor! 6 bin yıllık ticaret geleneğinden geleceğin sanayisine

Anadolu’nun kalbinde yer alan Kayseri, 6 bin yılı aşan köklü tarihi, 4 bin 500 yıllık ticaret geçmişi ve yüzyılı aşkın sanayi tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Kültepe-Kaniş Karum’dan günümüze uzanan ticaret kültürü, şehri hem bölgesinde hem de ülke genelinde üretim ve ihracatın merkezine dönüştürdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri üretimde ve ihracatta yeni bir döneme giriyor” diyerek şehrin dönüşüm hamlesini duyurdu.

Sanayinin Kalbinde Üreten Şehir

Bugün 3,75 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Kayseri, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 ili arasında yer alıyor. 3 bini aşkın üretici firma, 187 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mobilya, metal, kimya, tekstil, makine, plastik, gıda ve elektrikli ev aletleri sektörleri ihracatın lokomotifleri arasında bulunuyor.

Dört organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesi ve serbest bölgesiyle yaklaşık 160 bin kişiye istihdam sağlayan şehir, TİM’in İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 14, İSO 500 ve İkinci 500 listelerinde ise toplam 29 firmayla yer alarak üretim gücünü kanıtlıyor. Kayseri Valiliği himayelerinde, KTO öncülüğünde; Ticaret Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, üniversiteler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla “Üretim ve İhracatta Dönüşüm Programı” hayata geçirildi. Başkan Gülsoy, “Amacımız sadece bugünü değil, geleceği inşa etmektir. Şehrimizin üretim ve ihracat potansiyelini ileriye taşımak için güçlü bir dönüşüm başlatıyoruz” dedi.

3 Yıllık Stratejik Yol Haritası: Dönüşüm – Gelişim – Kazanım

KTO koordinasyonunda yürütülen program üç aşamadan oluşuyor:

1. Yıl: Dönüşüm

2. Yıl: Gelişim

3. Yıl: Kazanım

Bu kapsamda 2.000’in üzerinde üretici firma analiz edilecek, 450 firma yerinde ziyaret edilerek kapsamlı raporlar hazırlanacak. Elde edilen veriler doğrultusunda “Kayseri Üretim ve İhracat Strateji Eylem Planı” oluşturulacak.

Geleceğin Kayseri’si: Yeşil, Dijital ve Katma Değerli

Kurulan Kayseri İl İhracatını Geliştirme Kurulu, tüm kurumları ortak hedefler etrafında buluşturuyor. Yeni dönemde dijitalleşme, yeşil dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon, kurumsallaşma, kümelenme ve yüksek katma değerli üretim öncelikli alanlar olacak.

1925’te kurulan Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının mirasını taşıyan Kayseri, bugün bu köklü geçmişi modern sanayi devrimiyle geleceğe taşıyor. Başkan Gülsoy, “Artık mesele sadece üretmek değil; daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir modeller geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

KTO, nitelikli iş gücü, ara eleman ihtiyacı ve kadın girişimciliğini kalkınmanın temel unsurları arasında görüyor. Üniversitelerle iş birlikleriyle sanayi-eğitim entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen oda, teknik eğitimin cazibesini artırmayı ve gençleri üretimle buluşturmayı amaçlıyor.

Gülsoy, “Kadınlarımızı ekonominin güçlü bir parçası haline getirmek bizim için hayati önemde” dedi.

Birlikte Güçlü, Birlikte Üreten Kayseri

Kayseri Ticaret Odası; üretimden ihracata, eğitimden girişimciliğe kadar her alanda şehrin kalkınmasına öncülük etmeyi sürdürüyor. Başkan Gülsoy, “Biz Kayseri için çalışıyor, Kayseri ile büyüyoruz. Geleceğin ekonomisini birlikte inşa edeceğiz. Her zaman söylüyoruz: Birlikte güçlüyüz!” sözleriyle mesajını tamamladı.