Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu
Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez’in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:38
Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez’in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Ömer Yalçın xx, Mehmet Türk xx
Saha Komiseri: Zehni Nergiz
Talasgücü Belediyespor: Ali Gülümser xx, Uğur Paşayiğit x, Türkislam Konateke x, Talha Karaevli xx, Adem Kaya xx, Efe Şahin x (Dk.70 Anıl Güdek x), Yusuf Safa xx, Tugay Bera xx, Melih Koç xx, Nedim Alibaşoğlu xx, İbrahim Tunca x (Dk.60 Yusuf Alkan x)
Erkiletspor: İsmail Timürcioğlu xxx, Eren Yurdakan xx, Bahadır Sarıçiçek xx, Nurhak Özel xx, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya xxx, Bekir Aslan xx (Dk.60 Kadir Ataş xx), Kağan İbili xx (Dk.62 Ahmet Ufuk xx), Ahmet Kaan xx (Dk.52 Muhammed Sefa xx), Orhan Balaban xx, Atila Sönmez xxxx
Goller: 8,17 Atila Sönmez (Erkilet) Dk.38 Adem Kaya (Talasgücü)
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