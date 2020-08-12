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Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 89,60-91,80 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:25:56 -
Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 89,60-91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 1,651,70
Arpa Kg 1,301,34
Kabak çekirdeği (yerli)
Kg 25,0033,00
Sucuk
 Kg49,5065,00
Pastırma (takım)
 Kg89,6091,80

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