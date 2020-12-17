  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor
Aktüel

Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış ve akademik personel, saldırının olduğu otobüs durağına karanfil bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:35:57 -
Kayseri şehitleri terör saldırısının 4. yılında anılıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve akademik personel, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askeri andı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla saldırının düzenlendiği Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağına gelen Çalış ve beraberindeki akademisyenler, şehitlerin isminin yazılı olduğu durağa karanfil bıraktı.

Daha sonra burada bir açıklama yapan Çalış, şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Çalış, "Bundan 4 yıl önce hain bir saldırı sonucunda 15 kahramanımız şehit, 54 askerimiz de gazi oldu. Onlara minnettarız. Onların canı ve kanı bu vatanın birer tapusudur, birer mührüdür. İç ve dış düşmanlarımız, hainler şunu iyi bilsin ki bu vatanın her bir evladı birer askerdir, birer şehit adayıdır. Hiç kimsenin cüreti bu vatanı bölmeye cesaret edemez." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Google duyurdu! Büyük açık
Teknoloji

Google duyurdu! Büyük açık

Google, Qualcomm'un başarısız düzeltme girişiminin ardından, Adreno GPU'larda halen "yüksek" bir güvenlik açığının olduğunu açıkladı. ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay