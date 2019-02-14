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Kayseri OSB Atletikspor, Midi Kızlar Kayseri şampiyonu oldu

Kayseri Kulüplü Midi Kızlar Ligi oynanan maçlarla sona erdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:55
Kayseri OSB Atletikspor, Midi Kızlar Kayseri şampiyonu oldu

Kayseri Kulüplü Midi Kızlar Ligi oynanan maçlarla sona erdi. Demir Karamancıspor’u 3-0 yenen Kayseri OSB Atletikspor il şampiyonu oldu.


Bu sezon voleybol alt yapı takımlarında elde başarılar ile dikkat çeken Kayseri OSB Atletikspor, altyapı branşlarında 5. şampiyonluğuna imza atarak önemli bir başarı yakaladı. Bu sezon Kulüplü Genç Kızlar,Kulüplü Yıldız Kızlar ve Kulüplü Minik Kızlar Ligi’nde şampiyon olan ekip son olarak Kulüplü Midi Kızlar İl Birinciliği’ni şampiyon olarak tamamlayarak Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil ete hakkı kazanmış oldu. Antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde neredeyse tüm alt yapı kategorilerinde şampiyon olan OSB Atletikspor, isminden söz ettirmeyi başardı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:55
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