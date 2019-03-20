0553 313 94 23

Kayseri Gençlerbirliği, Play-Off maçına Elazığ’da çıkacak

Türkiye Kadınlar 3.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:18
Kayseri Gençlerbirliği, Play-Off maçına Elazığ’da çıkacak

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 2018-2019 sezonunda yer aldığı 9. Grubu lider olarak tamamlayan Kayseri Gençlerbirliği, Play-Off ilk maçında Şırnak temsilcisi Nuhspor ile karşılaşacak.


Sezona Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta başlayan Kayseri Gençlerbirliği, grupta oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puan ile grubunu lider tamamladı ve 2. Lig için Play-Off oynama hakkı kazandı. Şırnak temsilcisi Nuhspor ise 15. Grup’ta ikinci sırayı aldı. İki takım tarafsız saha olarak Elazığ’da karşı karşıya gelecek. 24 Mart Pazar günü Elazığ İl Özel İdare Sentetik Çim Saha’da saat 13.00’da başlayacak olan karşılaşmayı kazanan ekip bir üst tura yükselmiş olacak. Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, önemli maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederken takımda eksik oyuncu bulunmadığını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den mesaj: Es Selamün Aleyküm!
    1. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    2. Maaşlarını alamayan Somalili askerler..
    3. Bayraktar İHA Ukrayna'da başarıyla..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş)..
    5. Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bu oyunu..
    7. "Fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    10. "Gençlerin donanımlı olması..
    11. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
    13. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    14. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine..
    16. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    17. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    18. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    19. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    20. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    22. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    23. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    24. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    25. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    26. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    27. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    28. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    29. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    30. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin