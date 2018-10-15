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Kayseri Basketbol: 69 - Çukurova Basketbol: 73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol ile Çukurova Basketbol, Kadir Has Spor Salonunda karşılaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
Kayseri Basketbol: 69 - Çukurova Basketbol: 73

Bir pozisyonda Çukurova Baskebol'dan Sevgi Uzun, Bellona Kayseri Basketbol'dan Ivankovic ile mücadele etti.

alon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Tekin Özübir, Uygar Kurt, Hande Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Armstrong 2, Ezgi Manlacı 6, Anderson 19, Ivankovic 10, Miljkovic 5, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 15, Tuğba Oral 12

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 3, Sera Özelçi, Sevgi Uzun 11, Iagupova 8, Naumenko 6, Ndour 25, Mestdagh 10, Gökşen Fitik, Meltem Avcı 10

1. Periyot: 15-17 

Devre: 34-36

3. Periyot: 48-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 73-69 yendi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
  1. Kayseri
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