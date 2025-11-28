Kayseri açık hava müzesi

Buğra Kardan İstanbul

Anadolu’nun yazıyla tanıştığı Kültepe, antik alanlar en ilgi gören mekânlar. Danişmendlilerin ve Selçukluların izlerini de taşıyan Kayseri, açık hava müzesini andırıyor.

Danişmendli Emiri Melik Mehmed Gazi’nin hükümdarlığı sırasında yapılan Kayseri Ulu Camii büyüleyici. Gülük Camii ve Medresesi de gezilmesi, incelenmesi gereken ibadethanelerden. Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi ise muazzam.

Saklı Güzellikler

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe’nin adını taşıyan darüşşifa ve tıp medresesi Kayseri’ye kıymet katan tarihi bir yer. Kadim Talas evlerini, büyük usta Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü Ahırnas’ı muhakkak ve muhakkak görmek gerek. Yine 3’üncü asırda Roma İmparatorluğu’nca inşa edilen, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat döneminde şu anki şeklini alan Kayseri Kalesi ve Surları’nı da gezmek elzem.

Stratejik konumda bulunan Kayseri, heybetli Erciyes Dağı’yla ünlü. Karla kaplı olan dağda modern oteller ve kayak pistleri bulunuyor. Bu oteller ve pistler, hem Rus hem Doğu Avrupalı hem İskandinav tatilcilerden övgü alıyor.

Lezzet ve Kültür Merkezi

Kayseri, Ürgüp ve Göreme gibi turizm merkezlerinin ise yanı başında. Buralara gelenler, şehirde mola vermemezlik etmiyor. Güçlü ekonomisiyle bilinen Kayseri, halılarıyla ve kilimleriyle de meşhur. Nitekim Bünyan’da bu halıların ve kilimlerin en güzel örnekleri mevcut.

Lüks restoranları ve zengin mutfak kültürü olan Kayseri’de kıskandıran lezzetler söz konusu. Mantı, yağlama, yaprak sarma, içli köfte tatmak zaruret. Pastırmalı, sucuklu kahvaltı keyfi yapmak ise şart. Kayseri mutfağını koruma ve dünyaya tanıtma adına da elden gelen yapılıyor. Kayseri Ticaret Odası, bu hususta önemli adımlar atıyor. Öyle ki oda, 15 yöresel ürün için coğrafi işaretli ürün belgesi almış durumda.

Bir Şehir, Bin Hikaye

Başarılı belediyeleri, ses getiren sosyal ve kültürel faaliyetlerle, planlı konut alanlarıyla anılan kadim Kayseri’yi en iyi şekilde sunduğumuz ekimizde katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.

Camilere, türbelere, medreselere, şifahanelere,

Antik bölgelere, arkeolojik eserlere,

Turistik tesislere,

Yöresel lezzetlere,

Kamu kurumlarının ve belediyelerin icraatlarına,

Kültürel aktivitelere işaret edilen ekimizi keyifle okumanızı diliyorum.