Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci AmatörKüme U-19 Ligi’nin son haftasında iddiası bulunmayan iki takım Esen Makina Belsinspor ile Kılıçaslan Yıldızspor, Organize Sanayi Stadı’nda karşı karşıya geldi.21 Nisan 2019 Pazar 07:55
Kayseri Birinci AmatörKüme U-19 Ligi’nin son haftasında iddiası bulunmayan iki takım Esen Makina Belsinspor ile Kılıçaslan Yıldızspor, Organize Sanayi Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı goller ile 1-1 tamamlandı.
Stat: Organize Sanayi
Hakemler: Ömer Faruk Karaduman xxx, Ahmet Çıtak xxx, Hüseyin Zorludemir xxx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Esen Makina Belsinspor U-19: Burhan Şahin xx, Ahmet Temur xx, Emre Yenidoğan xx, Berkay Kaya xx, Samet Gümüş xx, Uğur Alper xx, Zafer Kekeç xx (Dk. 76 Mikail Karaman x), Ömer Söyler xxx, Tolga Altun xx, Batuhan Arı xx, Enes Yıldırım xx
Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik xx, H.Günay Kepenek xx, Hakan Yıldız xx, Safa Zorlu xx, İsmail Polat xx, Şahin Bakar xx (Dk.46 Ö.Faruk Kalkan xx), Yusuf Yalçın xx, Hüseyin Can Karaman xx, M.Ali Kaplan xx (Dk.46 Ozan Karacabey xx), Burak Erdal xx (Dk. 46 Yusuf Şahin xx), İbrahim Özdin xxx
Goller: Ömer Söyler Dk. 23 (Esen Makina Belsin)İbrahim Özdin Dk. 80 (Kılıçaslan Yıldızspor)
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