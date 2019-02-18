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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayesri 1.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:42
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayesri 1. Amatör Küme B Grubu’nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat Gençlikspor’u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.


Stat: Argıncık 1Nolu


Hakemler: Emre Altun xxx, Osman Baruk xxx, Ahmet Çıtak xxx


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit xx, Serhat Bozdoğan xx, Ali Kocaaslan x (Dk.55 Bayram Dinçer x), Erdin Kaynar x, Sedat Sönmez x, Hakan Baydilli xx, Ömer Yıldız x (Dk.14 Mehmet Durdu xx), Fatih Tekin xx, Tarık Tiryaki xx, Duran Yılmaz xx, Kürşat Cengiz xx


Güneşspor: Metin Sarı xx, Habib Özdemir xx, Cengizhan Bakar xx, Fatih Aslan xx, Tunahan Gök xx (Dk.50 Orhan Çankaya xx), Turgut Vural xx, Emre Altun xxx, Emirhan Dağdemir xxx, Mehmet Yenilmez xx, Can Tanal xx, Nuri Balcıoğlu xx (Dk.70 Volkan Türkmenoğlu xx)


Goller: Dk.12 Emirhan Dağdemir, Dk.88 Emre Altun (pen) (Güneş) Dk.14 Ömer Yıldız (Amarat)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:42
  1. doğa

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