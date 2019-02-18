Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu
Kayesri 1.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:42
Kayesri 1. Amatör Küme B Grubu’nda oynanan son hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Amarat Gençlikspor’u 2-1 mağlup eden Güneşspor, ligde kalma sevinci yaşadı.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Emre Altun xxx, Osman Baruk xxx, Ahmet Çıtak xxx
Saha Komiseri: Ceyhun Denli
Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit xx, Serhat Bozdoğan xx, Ali Kocaaslan x (Dk.55 Bayram Dinçer x), Erdin Kaynar x, Sedat Sönmez x, Hakan Baydilli xx, Ömer Yıldız x (Dk.14 Mehmet Durdu xx), Fatih Tekin xx, Tarık Tiryaki xx, Duran Yılmaz xx, Kürşat Cengiz xx
Güneşspor: Metin Sarı xx, Habib Özdemir xx, Cengizhan Bakar xx, Fatih Aslan xx, Tunahan Gök xx (Dk.50 Orhan Çankaya xx), Turgut Vural xx, Emre Altun xxx, Emirhan Dağdemir xxx, Mehmet Yenilmez xx, Can Tanal xx, Nuri Balcıoğlu xx (Dk.70 Volkan Türkmenoğlu xx)
Goller: Dk.12 Emirhan Dağdemir, Dk.88 Emre Altun (pen) (Güneş) Dk.14 Ömer Yıldız (Amarat)
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