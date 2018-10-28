Kaynattığınız yumurta suyunu döküp geçmeyin



Yumurta haşlarken, yumurtaların kabuklarının çatlamaması için kaynattığınız kabın dibine bir miktar tuz ilave etmeniz gerekir.



Rafadan yumurta pişirmek ne ki..! demeyin. Her defasında aynı başarıyı yakalamak için nasıl yapılacağını bilmek lazım. Kaç kişiye yumurta pişiriyor olursanız olun doğru kıvamı tutturmanın sırrı, su miktarı ve kullanılan kaptır. Kap çok büyük ve su çok fazla olmamalı, yani suyun kaynaması için uzun zaman geçmemeli.

Su miktarı yumurtaların seviyesinde kalmalı ve kap küçük olmalı ki çabuk kaynasın. Zaten kaynadıktan sonra 2-2,5 dakika tutacaksınız. Süre dolunca kabı ateşten alın.

Bu kadarı yeterli değil tabii, hemen sıcak suyu boşaltmanız ve üzerine soğuk su dökmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yumurta kabuğun sıcaklığı ile pişmeye devam ediyor ve siz bir türlü istediğiniz rafadan yumurtayı elde edemiyorsunuz.

Yumurtaya, suya ve kaba göre deneyerek istediğiniz kıvamı yakalamanız mümkün.

Herkes rafadan yumurta istemiyorsa, rafadan yumurtaları sudan kaşıkla alıp, diğerlerinin 2 dakika daha pişmelerine izin verin. O zaman da kayısı kıvamını yakalayacaksınız.

SUYUNU ZİYAN ETMEYİN

Yumurta kaynattığınız su, mineral ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir.

Evinizde bulunan çiçeklerinizi bu suyla sulayarak solmuş çiçeklerinizi bile canlı hale getirin.

O lavaboya döküp geçtiğiniz su, saçınızın canlı görünmesini sağlar. Suyu ılıtıp saçınıza dökün protein açısından zengin olan yumurta suda kaynatılınca protein suda çözünür ve saçınızın daha canlı görünmesini sağlar.