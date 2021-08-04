  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
Asya ülkesinde yıldırım faciası! Çok sayıda ölü var
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
Rıza Çalımbay: Tur Türkiye'de belli olacak
Eğitim Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı 2021?
Eğitim

Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı 2021?

Kaymakam Adaylığı sınav sonucu açıklandı mı? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden 2021 Yılı için sıvanla 110 kaymak alacağını duyurmuştu. Peki, Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 17:26:00 -
Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı 2021?

Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından yapılmıştı. Kaymakamlık sınav sonucunu bekleyen adaylar, ÖSYM’den açıklama bekliyor. Kaymakamlık Adaylık sınavı için ÖSYM’den duyuru yapıldı. İşte merak edilen haberin devamı…

Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı 2021?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay