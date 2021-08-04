Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı 2021?
Kaymakam Adaylığı sınav sonucu açıklandı mı? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden 2021 Yılı için sıvanla 110 kaymak alacağını duyurmuştu. Peki, Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı?
Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından yapılmıştı. Kaymakamlık sınav sonucunu bekleyen adaylar, ÖSYM’den açıklama bekliyor. Kaymakamlık Adaylık sınavı için ÖSYM’den duyuru yapıldı. İşte merak edilen haberin devamı…
Kaymakamlık sınavının sonucu açıklandı mı 2021?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.