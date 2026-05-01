Kaymakam kaza yaptı! Edirne'de korkutan çarpışmada Merve Ayık yaralandı!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük endişeye yol açtı. Karapınar kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan olayda, aralarında mülki amirin de bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı.
Karapınar kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayık'ı hastanede İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ziyaret etti.
Yaklaşık 4 saat müşahede altında tutulan Kaymakam Ayık, taburcu edildi.
Engelli vatandaşlara kamuda istihdam kapısı açılıyor! EKPSS kura başvuruları için düğmeye basıldı!