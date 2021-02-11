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Ekonomi Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?
Ekonomi

Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda görevli olacak kaymakam adayları için Kaymakam Adaylığı mülakat tarih ve yerini duyurdu. Peki, Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:49:00 -
Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

Kaymakam Adaylığı için mülakata girmeye hazırlanan kişiler mülakatın ne zaman ve nerede yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

18 Ekim 2020 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavının yeniden değerlendirmesi sonucu başarılı sayılan adayların mülakatları 12 Şubat 2021 tarihinde Bakanlığımız Konferans Salonunda (İçişleri Bakanlığı Ana Binası, Batı Kanadı, 3. Kat) yapılacaktır. Adayların, mülakata girecekleri tarihte saat 10:00’da Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Mülakata girişte Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, ehliyet veya süresi geçerli pasaportun ibraz edilmesi zorunludur.

Kimler Kaymakam olabilir?

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir. Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olanlar başvurabilmektedir. Sınavda KPSS’ye girme şartı aranmamaktadır.

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