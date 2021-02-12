Kayıplar telafi edilecek

Alhat, “Sezonun kalan 9 aylık bölümünde yüzde 6’lık kaybı telafi edeceğimize ve 31 Ekim 2021’de 120 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı seviyesini yakalayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ambalajlı ihracat desteklenmeli

Alhat, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatından daha fazla pay alması için kendi markalarıyla dış pazarda daha çok yer alması gerektiğini belirtti. “Ambalajlı ihracatın teşviklerle desteklenmesi lazım. Sektörün ihracata bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Ülkemizdeki fiyatlar uygun olursa biz ihracat yapabiliyoruz. Yani ‘Kendi markamız ve ambalajımızla yıllardan beri biz bu pazardayız’ diyebilen bir firmamız yok. Bunun değişmesi lazım ve bunun için ülkemiz sanayicinin hammadde sorunu çekmemesi lazım” şeklinde konuştu. Türkiye’nin dünya zeytinyağında elindeki üretimle yetindiğinden yakınan Alhat, “Ülkemiz rol model olabilirdi. Sanayicimiz, Tunus ve Fas gibi üretici kimliğiyle gelişmekte olan yeni ülkelerin zeytinyağlarını ithal edip ambalajlayarak kendi pazarlayabilirdi.”