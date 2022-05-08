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Aktüel Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Aktüel

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 18:23:00 -
Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, Savrun Çayı kıyısında ölü bulundu.

İlbistanlı köyündeki kız kardeşinin evine gitmek için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Mecit Kocaman'dan (80) haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mecit Kocaman, evinin yakınından geçen Savrun Çayı kıyısında ölmüş halde bulundu.

Kocaman'ın cesedi, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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