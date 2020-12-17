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Aktüel Kayınvalidesini "korona bulaştırmasın" diye öldürmek isteyen damat hakkında karar verildi
Aktüel

Kayınvalidesini "korona bulaştırmasın" diye öldürmek isteyen damat hakkında karar verildi

Antalya'da koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan kayınvalidesini, kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için yastıkla iki kez boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B., ilk duruşmada tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:47:00 -
Kayınvalidesini "korona bulaştırmasın" diye öldürmek isteyen damat hakkında karar verildi

Antalya'da koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan 83 yaşındaki kayınvalidesi Iraz M.'yi, kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B., ilk duruşmada tahliye edildi.

DHA'nın aktardığı habere göre; refakat edecek başka kimse olmadığı için koronavirüse yakalanan kayınvadilesine hastanede eşlik eden Hasan B., yaşlı kadını yastıkla boğmaya çalıştı.

Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp hastane güvenliğine haber verdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girerek, kayınvalidesinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti.

Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., bir gün sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hasan B. hakkında 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Iraz M. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

"Etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım"

20 yıla kadar hapsi istenen Hasan B., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savunmasında kayınvalidesine 15 yıldır kendisinin baktığını, onu öldürmek gibi bir niyeti olamayacağını belirten Hasan B., "Kayınvalideme hastanede bakacak olmayınca yanında ben kaldım. Çok kuvvetli öksürüyordu. Etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım. Yastığı ağzına veya yüzüne denk gelecek, nefes alışına engel olacak şekilde koymadım. Yastığı baş ucuna koydum ki, öksürürken çarşaf üzerinden kaymasın istedim" dedi.

Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verip, yurt dışına çıkma tedbiri uygulayarak tahliye etti.

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