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Gündem Kayalıklarda asılı kaldılar! Almanlardan haber var
Gündem

Kayalıklarda asılı kaldılar! Almanlardan haber var

Yeniakit Publisher
2023-07-14 11:22:00 -
Kayalıklarda asılı kaldılar! Almanlardan haber var

Niğde’nin Demirkazık dağında tırmanış yaparken 200 metre yükseklikte kayalıklarda asılı kalan Alman dağcılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Demirkazık dağı Cımbar Vadisi Arpalık Mevkiinde Alman Dağcılar Christopher Schröder (33) ve Lina Palmer (30) tırmanış yaptıkları esnada ip sıkışması sonucu 200 metrede kayalıklarda mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sivil dağcılar sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler; dağcıları mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtardı.

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