Kayaklı koşuda Dünya Şampiyonası heyecanı - Türkiye'yi, Avusturya'da 19-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası'nda Ayşenur Duman, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Yusuf Emre Fırat temsil edecek

ANKARA (AA) - Kayaklı Koşu Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ardahan'da tamamlayan milli takım, Avusturya'nın Seefeld kentine gitti. Ay-yıldızlı kafileye başkanlık eden Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya, "Sporcularımız, Ardahan'da iyi bir kamp dönemi geçirdi. Yurt içi yarışmalarına katıldılar ve iyi durumdayız. Amacımız bir önceki şampiyonadan daha iyi dereceler elde etmek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı. Antrenörlüğünü Fikret Ören'in yaptığı milli takımda Ayşenur Duman, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Yusuf Emre Fırat yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.