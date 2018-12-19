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Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:56
Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor


BOLU (AA) - Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'ndeki hazırlık kampına devam ediyor.

Büyükler ve gençler dünya şampiyonaları ile Avrupa Gençler Kış Festivali'nde (EOF) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği kamp, günde çift antrenmanla sürüyor.

Kampa katılan 43 sporcu, klasik ile serbest tekniklerle kilometre, özel dayanıklılık, özel kuvvet ve eşik antrenmanları yapıyor.

Kamp sonunda yapılacak yarışmalarda dereceye girerek mili takıma seçilen sporcular, 19-27 Ocak 2019 tarihlerinde Finlandiya'nın Lahti kentinde yapılacak Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Şampiyonası, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek EOF ve 9 Şubat-3 Mart 2019 tarihlerinde Avusturya'nın Seefeld kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi Fırat Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ta başladıkları kampın çok güzel geçtiğini belirterek, "Biz bu sene milli takımımızın kar üstü ilk kampını başlattık. Nasip olursa kampımızı 28 Aralık'ta sonlandıracağız. O dönem Türkiye'de sadece Gerede'de kar olduğu için hazırlıkları burada başlattık. Şu anda kampta 43 sporcumuz var. Bu sporcular içerisinden A ve B milli takım ile EOF takımımızın kadroları belli olacak. Bunları da ayın 26'sı ve 27'sinde yapacağımız yarışlarla belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kamp kapsamında yapılacak yarışlarda seçilecek sporcuların 2019 yılı içinde gerçekleşecek uluslararası şampiyonalarda mücadele edeceğini anlatan Coşkun, "EOF takımımız 2019 yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek organizasyona katılacak. A takımımız Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılacak. Genç takımımız da Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek." açıklamasında bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:56
  1. Arkut Kayak Merkezi
  2. Bolu
  3. Gerede
  4. kayaklı koşu milli takımı

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