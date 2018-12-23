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Kayak: FIS Anatolian Cup

Kadınlarda Sıla Kara, erkeklerde Hırvat William Vukelic birinci oldu

23 Aralık 2018 Pazar 22:09
Kayak: FIS Anatolian Cup

ERZURUM (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) iş birliğinde Erzurum'da düzenlenen FIS Anatolian Cup yarışlarında Türkiye 5 madalya kazandı.

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova ve Fas'tan sporcular katıldı.

Erkek ve kadın kayakçılar, slalom ve büyük slalom kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kadınlarda Sıla Kara birinci, Ayşe Durlu ikinci, Yael Sadioğlu üçüncü oldu.

Erkeklerde Hırvat William Vukelic birinci olurken Can Bostan ikinci ve Derin Berkin üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun son gününde düzenlenen madalya törenine katılan TKF Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu ile Zafer Dumlu, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:09
  1. Anatolian Cup
  2. Erzurum
  3. FIS
  4. Türkiye Kayak Federasyonu

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