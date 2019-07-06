Kawhi Leonard kimdir? Kawhi Leonard NBA

Kawhi Leonard NBA kariyeri çok az oyuncuya nasip olacak kadar şansla başladı. NBA’de son dönemin gündemi haline gelen “Kawhi Leonard hangi takıma gidecek?” sorusuna merak konusu olurkan, Kawhi Leonard kimdir nereleri ve kaç yaşında olduğu da araştırılıyor. Kawhi Leonard şubat ayında ise Leonard kariyerinde ilk defa All-Star seçilerek hem Finallerin En Değerli Oyuncusu Ödülünü, Yılın Savunmacısı Ödülünü alan ve All-Star seçilen NBA tarihinde Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'dan sonra bunu başaran 3. oyuncu olmuştur. NBA yaz sezonunun dört gözle beklenen transferlerinden biri gerçekleşmek üzere.

29 Haziran 1991 yılında doğan Kawhi Leonard şu anda NBA ekiplerinden Toronto Raptors takımında oynayan ABD'li profesyonel basketbol oyuncusudur. 2.01 boyunda 100 kg ağırlığındaki Leonard Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. 2013-2014 sezonunda San Antonio Spurs ile ilk şampiyonluğunu elde eden Leonard, Miami Heat'e karşı oynanan final serisinin "en değerli oyuncusu" seçilmiştir. Leonard, Magic Johnson ve Tim Duncan'dan sonra bu ödülü kazanan en genç üçüncü oyuncu olmuştur ve 2014-15 sezonununda NBA Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Böylece Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'dan sonra hem NBA Finalleri MVP'si hem de Yılın Savunmacısı ödüllerini kazanan tarihteki 3. oyuncu olmuştur. 18 Ocak 2008 tarihinde, Leonard'ın babası, Mark Leonard, sahibi olduğu Compton oto yıkamacısında öldürülmüştür. Katili hala tespit edilememiştir.

2011-2012: Çaylak Sezonu

Leonard 2011 NBA Draft'ında 10. sıradan Indiana Pacers tarafından seçilmiştir, fakat o gece San Antonio Spurs takımına George Hill karşılığında takas edilmiştir. NBA lokavt'ının bittiği 10 Aralık 2011 tarihinde, San Antonio Spurs ile kontrat imzalamıştır. Leonard 2011-2012 sezonunda maç başına 7.9 sayı, 1.1 asist ve 5.1 ribaund ile oynayıp Yılın Çaylağı sıralamasında 4. olmuş, ve NBA En İyi Çaylak Beşine girmiştir. 26 Ekim 2012 tarihinde, Spurs, Leonard'ın anlaşmasını 2013-2014 sezonuna kadar uzatmıştır. Leonard o sene NBA All-Star Çaylaklar Maçına Team Chuck tarafından seçilmiştir. O maçta 20 sayı 7 ribaund ile oynayarak takımının Team Shaq karşısında galip gelmesine yardımcı olmuştur.

Spurs, 2012-2013 sezonunda finallere çıkmayı başarıp, Miami Heat ile karşılaşmıştır. Heat'in 4-3 kazandığı seride Leonard 14.6 sayı ve 11.1 ribaundla oynamıştır. 6 Nisan 2014 tarihinde, Memphis Grizzlies'e karşı 112-92'lik bir galibiyette, Leonard 26 sayı ile kariyerinde attığı en fazla sayıyı yeniden atmıştır. Sezonu 12.8 sayı, 6.2 ribaund, 2 asist, 1.7 top çalma ve %52.2'lik atış yüzdesiyle bitirmiştir. O sene NBA Yılın İkinci Savunma Beşine seçilmiştir. Aynı zamanda Spurs 62-20 lik bir seriyle sezonu birinci olarak bitirmiştir.

Finallerde Spurs tekrar Miami Heat ile karşılaşmıştır. 10 Haziran 2014 tarihinde, serinin 3. maçında, Leonard kariyer rekoru olan 29 sayıyı atmıştır. Spurs seriyi 4-1 kazanmıştır. Leonard finalleri 17.8 sayı ve %61 atış yüzdesiyle tamamlayarak Bill Russell NBA Finalleri En Değerli Oyuncu Ödülünü almıştır.

Konjonktivitten dolayı olan sağ gözündeki enfeksiyon nedeniyle, Leonard sezon öncesi olan 6 maçı ve Dallas'a karşı olan sezonun ilk maçını kaçırdıktan sonra, halen daha bulanık görmesine rağmen, 31 Ekim günü Phoenix'e karşı olan maçta sezonu açmıştır. Bir süre bulanık görüşle oynamaya devam etti ve 10 Kasım 2014 tarihinde, Los Angeles Clippers'a karşı, sezonda attığı en yüksek sayı olan 26 sayı atmıştır. Gözü iyileştikten sonra, 20 Aralık 2014 tarihinde elinden sakatlanmıştır. 15 maç kaçırdıktan sonra Leonard, 16 Ocak 2015 tarihinde Portland Trail Blazers'a karşı 110-96'lık galibiyette, dönüşünü 20 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla yapmıştır. 5 Nisan'da Leonard Golden State Warriors'a karşı 26 sayı atıp, kariyer rekoru 7 top çalmıştır.

Bu sezonun sonunda Leonard NBA Yılın Savunma Oyuncusu seçilmiştir. 2015 Playofflarında 1. turda eşleştikleri Los Angeles Clippers ile olan 3. maçta Leonard 32 sayı atarak yeni bir kariyer rekoru kırmıştır.

2015-2016 Sezonu

2015-16 sezonunun başında Leonard Spurs ile 5 yıl 90 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştır. 28 Ekim 2015 tarihinde, sezonun ilk maçında Oklahoma City Thunder'a karşı 106-112'lik yenilgide Leonard 32 sayı atarak o dönemki kariyer rekorunu kırmıştır. Şubat ayında ise Leonard kariyerinde ilk defa All-Star seçilerek hem Finallerin En Değerli Oyuncusu Ödülünü, Yılın Savunmacısı Ödülünü alan ve All-Star seçilen NBA tarihinde Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'dan sonra bunu başaran 3. oyuncu olmuştur. 2 Nisan 2016 tarihinde Leonard, Toronto Raptors karşısında kazanılan bir maçta kariyer rekoru olan 33 sayı atmıştır. Ayrıca bu sezonda San Antonio Spurs, 67-15 ile sezonu tamamlayarak kulüp tarihinin en iyi galibiyet yüzdesini yakalamıştır. 18 Nisan 2016 tarihinde, üst üste ikinci kez Yılın Savunmacısı ödülünü almıştır.