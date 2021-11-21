Kavut çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay kavut çorbası tarifi
Kavut çorbası sabah kahvaltılarında yenen bir yemektir.
Bayburt'un yöresel çorbası olan Kavut çorbası tarifi.
Malzemeler
- 1 su bardağı kavut unu
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 5 su bardağı su, tuz
Yapılışı
Tencereye tereyağını ve kavut ununu koyup, güzelce kavuralım. Daha sonra 5 su bardağı su ilave edip, karıştırılarak kaynatalım. Hafif ateşte 15 dakika kaynatıp, tuzunu ilave edelim. Kavut çorbamız piştikten sonra bir süre soğumaya bırakalım ve kaselere alarak, servis edelim. Afiyet olsun
Kavut unu; süte yatırılmış buğdayın güneşte kurutulduktan sonra kavrulması ve sonrasında un haline getirilmesiyle elde edilir.