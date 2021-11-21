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Kadın - Aile Kavut çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay kavut çorbası tarifi
Kadın - Aile

Kavut çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay kavut çorbası tarifi

Kavut çorbası sabah kahvaltılarında yenen bir yemektir.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 16:33:00 -
Kavut çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay kavut çorbası tarifi

Bayburt'un yöresel çorbası olan Kavut çorbası tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı kavut unu
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 5 su bardağı su, tuz

Yapılışı

Tencereye tereyağını ve kavut ununu koyup, güzelce kavuralım. Daha sonra 5 su bardağı su ilave edip, karıştırılarak kaynatalım. Hafif ateşte 15 dakika kaynatıp, tuzunu ilave edelim. Kavut çorbamız piştikten sonra bir süre soğumaya bırakalım ve kaselere alarak, servis edelim. Afiyet olsun

Kavut unu; süte yatırılmış buğdayın güneşte kurutulduktan sonra kavrulması ve sonrasında un haline getirilmesiyle elde edilir.

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