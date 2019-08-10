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Kavurma uzun süre nasıl saklanır? Kavurma buzlukta nasıl saklanır?

Kurban Bayramının vazgeçilmez tatları arasında yer alan kavurmanın nasıl pişirildiği özellikle de ev hanımları tarafından sıkça araştırılıyor. Kurban Bayramı dini bayramlarımdan biridir. Kurban Bayramı kılındıktan sonra hali vakti yerinde olanlar Allah rızası için kurban keser. Kurban kesildikten sonra sünnet üzere kurban üç paya bölünür. Kurban kesildikten sonra ilk iş olarak sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olan kavurma yenilmek istenir. En leziz bir şekilde kavurma pişirildi. Pişirilen kavurmanın dondurulup aklanması istenebilir. Peki kavurma saklama yöntemleri, kavurma nasıl saklanır, kavurma derin dondurucuda nasıl saklanır işte detaylar.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
Kavurma uzun süre nasıl saklanır? Kavurma buzlukta nasıl saklanır?

Kurban Bayramının vazgeçilmez tatları arasında yer alan kavurmanın nasıl pişirildiği özellikle de ev hanımları tarafından sıkça araştırılıyor. Kurban Bayramı dini bayramlarımdan biridir. Kurban Bayramı kılındıktan sonra hali vakti yerinde olanlar Allah rızası için kurban keser. Kurban kesildikten sonra sünnet üzere kurban üç paya bölünür. Kurban kesildikten sonra ilk iş olarak sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olan kavurma yenilmek istenir. En leziz bir şekilde kavurma pişirildi. Pişirilen kavurmanın dondurulup aklanması istenebilir. Peki kavurma saklama yöntemleri, kavurma nasıl saklanır, kavurma derin dondurucuda nasıl saklanır işte detaylar.

Kavurma nasıl pişirilir? Kavurma malzemeleri ve kavurma tarifi

Kavurma tarifi malzemeleri

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı 

1 kg kadar dana veya koyun eti 

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

Kavurma yapılışı:

1.    Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2.    Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın. 

3.    Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın. 

4.    Adım:  Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir. 

5.    Adım: 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6.    Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz. 

Kavurma pişti peki kavurma nasıl saklanır?

Önce cam kavanozları iyice kaynatıp yıkamalısınız. Kavanozların kapakları mutlaka yeni, hiç kullanılmamış kapaklar olmalı. Saklamak istediğiniz kavurmalık eti güzelce tekrar ısıtın hatta kaynasın. Yıkadığınız temiz kavanozlara eti sıcak sıcak ağzına kadar doldurun. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve ters çevirerek mutfak tezgahına koyun.Kavanoz iyice soğuyana kadar bekleyin. Önemli olan kavanozun vakum yapması.Konserve yapar gibi düşünün.İçine hava almazsa çok uzun müddet saklama şansınız var.Üstelik mutfakta herhangi bir dolapta saklayabilirsiniz.Artık bu etleriniz için buzdolabınıza ihtiyacınız yok. Ben genelde 240 gr ve 500 grlık kavanozları tercih ediyorum. Kavanozu açtıktan sonra içindeki etin tamamını tüketmek gerekiyor. Siz de kendinize göre porsiyonluk kavanozlarda bu saklama yöntemini deneyebilirsiniz.

Kavurmayı uzun süre saklamanın ikinci yöntemi ise, ev yapımı kavurmaları çok daha uzun süreler boyunca korumak için geniş ve temiz bir alüminyum bir tepsiye sermek gerekir. Kavurmalar soğur soğumaz da buzdolabına kaldırmak oldukça yanlıştır. Çünkü üst kısımları her ne kadar kuru gibi gözükse de altta kalmış olan et ve yağ dokusu halen oldukça nemlidir. Bu sebepten dolayı mutlaka üstünü pamuklu temiz bir tülbent yardımı ile örtüp en az birkaç saat boyunca güneş ışığı altında bekletmekte çok fayda vardır. Kavurmanın tamamen kuruduğundan emin olduğunuz zaman kavurma tepsisini büyük boy bir buzdolabı poşeti yardımı ile ve kesinlikle hava almayacak bir şekilde kapladıktan hemen sonra isterseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bu şekilde yani doğru bir şekilde saklanmış ve korunmuş olan kavurmaları en az 6 ay süre ile muhafaza edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
  1. Kavurma uzun süre nasıl saklanır?
  2. Kavurma buzlukta nasıl saklanır?
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  5. hazır kavurma nasıl yapılır
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  7. kuzu kavurma nasıl yapılır
  8. hazır satılan kavurma nasıl yapılır
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  10. dolaplık kavurma

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