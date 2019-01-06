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Kavgalı iki aile törenle barıştı

Diyarbakır'da 2 ay önce, bir kişinin yaralanmasıyla neticelenen kavga yaşandı. Kavga sonrası aralarında husumet başlayan aileler, bugün düzenlenen törenle barıştı.

06 Ocak 2019 Pazar 16:58
Kavgalı iki aile törenle barıştı

Diyarbakır merkezde 2 ay önce Özçelik ve Aksu aileleri arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Özçelik ailesinden bir kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında husumet başladı. Bölgede husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) barış komisyonu üyeleri, Özçelik ve Aksu aileleriyle görüşerek, husumetin son bulmasını istedi.

Kur'an-ı Kerim okundu

Görüşmeler sonunda iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. İki aile için bugün, Yenişehir ilçesinde bulunan Metina-Der binasında barış töreni düzenlendi. Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, Kurucu Başkan Esat Güngürür, basın sözcüsü Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz ile iki aile üyelerinin de katıldığı törende, Kuran-ı Kerim okundu.

"Bölgede barışa ihtiyaç var"

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, 19'u husumetli ve 3'ü de kan davalı olan aileleri barıştıkların dile getirerek, böylesi olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Pirinççioğlu, "Barış bütün insanlar geçerli bir kavramdır. Eğer biz barışı sağlarsak insanlarımız evinde çocuğuyla mutlu olur. Onun için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünki husumetin de barışla sonlanmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Ortalama 2 aya yakın bir süredir derneğimizin barış komisyonunun girişimleriyle barışla noktalandı. Dün de Mardin'in Derik ilçesinde amca çocukları arasındaki husumet de aşiretimizin değerli büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Son bir yılda 19 davayı barışla sonuçlandırdık. Bölgenin ciddi bir şekilde barışa ihtiyacı var. Barışın olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde herkes rahattır. Bölgemize barışın hakim olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:58
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Diyarbakır merkez
  4. Özçelik
  5. Aksu
  6. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği
  7. Metina-Der
  8. Kur'an-ı Kerim
  9. Esat Güngürür
  10. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz
  11. Aydın Pirinççioğlu

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