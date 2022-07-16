Kavcıoğlu Bayburt’ta ziyaretlerde bulundu

Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret eden Kavcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Bayburt’ta bulunduğunu söyledi. Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Epcim de Kavcıoğlu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bayburt’umuza geçmişte çok büyük hizmetler veren; şu anda da TCMB Başkanı olarak çok kritik dönemde önemli bir vazifeyi icra eden değerli büyüğümüzü ağırlamaktan memnunuz” dedi. Daha sonra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yle Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Kavcıoğlu, Şeyh Hayran Mahallesi’nde esnafla bir araya geldi.