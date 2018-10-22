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Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları

Kadınların muzdarip olduğu konulardan bir tanesi de sıkışan kavanoz kapaklarını açmak... Peki, sıkışan kavanoz kapağını açmak için hangi yöntemleri kullanmak gerekir?

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:09
Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları

Lastik bulaşık eldiveni takarak veya streç film ile tutarak kapağı açmayı deneyin. Böylece kapağı elinizden kaymadan kolayca kavrarsınız, genellikle kapak açılır.

Daha inatçı durumlarda ise tahta bir kaşıkla kapağın kenarlarına vurun ya da kavanozu ters çevirip kapağını sertçe mutfak tezgahına vurduktan sonra sıkışan kapağı açmayı deneyin.

Bir kaseye biraz sıcak su koyun, kavanozu ters çevirip kapağı 30 saniye suda bekletin. Metal camdan daha hızlı genleşeceği için kapak kolayca açılacaktır. Kapak sıcak olacağı için bir havlu ile tutarak açmayı unutmayın.

Son çare olarak da bıçak, çatal veya eski tip açacak yardımıyla kavanoz kapağını geçtiği dişlilerden kurtarın. Böylece sıkışan havayı alır ve kapağı kolayca açabilirsiniz.

Bu yöntemlerden birisi mutlaka işinize yarayacaktır. Reçel, bal, pekmez gibi şekerli gıdalar kapağa yapışabilir. Sonradan kapağı açarken sorun oluşturmaması için yapışkan gıdalarda kavanozun ağzına streç film geçirip kapağı öyle kapatın.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:09
  1. Kavanoz kapağı
  2. kavanoz kapağı açmak
  3. püf noktaları

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