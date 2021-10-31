Kavala’nın küstah avukatı tahliye için tarih verdi

Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Osman Kavala’nın avukatı skandal bir çıkışa imza attı. Avukat Tolga Aytöre, "Kavala'nın tahliye olması değil, olmaması sürpriz olur. Bize uygulanan bir düşman hukuku var Türkiye'de. Sadece Osman Kavala'nın değil Türk yargısının tutukluluğu devam ediyor" ifadelerini kullanarak yargıyı etki altına almaya çalıştı. 10 büyükelçi krizi ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği KRT TV'deki Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuşan George Soros'un Türkiye temsilcisi Kavala'nın avukatı, “26 Kasım’daki duruşmada Kavala’nın tahliyesini bekliyor musunuz?” sorusuna "Kavala'nın her yargılamasında zaten tahliye olmasını bekliyorum. Çünkü tahliye olması sürpriz değil, tutuklu kaldığı her gün sürpriz. Biz hukuken haklıyız” iddiasında bulundu.

Uzgel: Tahliye imkanı doğdu

Aynı programda konuşan dış politika uzmanı Prof.Dr. İlhan Uzgel de “Kavala'ya tahliye imkanı doğduğunu” savunarak, “Büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlatan açıklamasıyla tahliye imkanının daha fazla olduğunu söyleyebilirim” görüşlerini ileri sürdü.