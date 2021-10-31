  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kavala’nın küstah avukatı tahliye için tarih verdi
Gündem

Kavala’nın küstah avukatı tahliye için tarih verdi

Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Osman Kavala’nın avukatı Tolga Aytöre, "26 Kasım’daki duruşmada Kavala'nın tahliye olması değil, olmaması sürpriz olur" diyerek yargıyı etki altına almaya çalıştı .

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:27:00 - 2021-10-31 16:27:23
Kavala’nın küstah avukatı tahliye için tarih verdi

 

Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Osman Kavala’nın avukatı skandal bir çıkışa imza attı. Avukat Tolga Aytöre, "Kavala'nın tahliye olması değil, olmaması sürpriz olur. Bize uygulanan bir düşman hukuku var Türkiye'de. Sadece Osman Kavala'nın değil Türk yargısının tutukluluğu devam ediyor" ifadelerini kullanarak yargıyı etki altına almaya çalıştı. 10 büyükelçi krizi ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği KRT TV'deki Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuşan George Soros'un Türkiye temsilcisi Kavala'nın avukatı, “26 Kasım’daki duruşmada Kavala’nın tahliyesini bekliyor musunuz?” sorusuna "Kavala'nın her yargılamasında zaten tahliye olmasını bekliyorum. Çünkü tahliye olması sürpriz değil, tutuklu kaldığı her gün sürpriz. Biz hukuken haklıyız” iddiasında bulundu. 

Uzgel: Tahliye imkanı doğdu

Aynı programda konuşan dış politika uzmanı Prof.Dr. İlhan Uzgel de “Kavala'ya tahliye imkanı doğduğunu” savunarak, “Büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlatan açıklamasıyla tahliye imkanının daha fazla olduğunu söyleyebilirim” görüşlerini ileri sürdü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Yerel

Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Türkler yakaladı! Teknoloji devine suçüstü... Fena patladılar
Teknoloji

Türkler yakaladı! Teknoloji devine suçüstü... Fena patladılar

Korsan kullanıma geliştirdiği yazılımlarda “iz bırakma” yöntemi kullanan Türk firması Başarsoft, otomotiv şirketlerine harita hizmeti veren ..
Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 1. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay