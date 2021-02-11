Katılım finans sistemini yurt dışında daha iyi anlatmaya çalışıyoruz! TKBB Deneyim aktarımı yapıyor

Buğra Kardan

Toplam 6 üyesi bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birlik olarak katılım finans sistemini dünyaya tanıtmak için önemli adımlar attıklarını anlatan Akyüz, şöyle konuştu:

Merak söz konusu

“Zira katılım finans sistemini kullanan ya da merak eden kitlenin bize yönelik bir merakı var. Neden mi? Çünkü biz, dünyada faizsiz bankacılığa katılım bankacılığı olarak adlandırdık. Bu kavramı mevcut sistemle özdeşleştirdik. Halihazırda bazı ülkelerde ve İslami finansla ilgili çalışmalarda ve raporlarda katılım finans kavramı kullanılıyor, yaygınlaşıyor. Yani katılım finans terimi küresel terminolojiye geçmiş durumda bulunuyor. Bildiğim kadarıyla uluslararası kurumlar, özellikle de derecelendirme kuruluşları katılım bankacılığı tabirini biliyor ve güncel literatürde kullanıyor.”

Sistemi sıfırdan oluşturduk

“Bizler katılım finans sistemini, 35 sene içerisinde sıfırdan oluşturduk. Sözünü ettiğim bu sistem karma değil, tamamen kendine has kuralları olan bir yapı” diyen Akyüz, şunları söyledi: “Her ne kadar geleneksel sistemin içinde gibi görülse ve onun yanında anılsa da hususi kuralları olan ve bu çerçevede ilerleyen bir mekanizma. Bu sebeple Türkiye’de İslami bankacılık yapan ve yapmak isteyen kurumlar, hem ürünlerini hem de hizmetlerini katılım finans ismi altında sunmak durumunda. Buradaki düzenleme ve regülasyonlara uymak mecburiyetinde. Dolayısıyla bizler de bu benzersiz bankacılık ekosistemini büyütmek ve mevcuttaki finansal mimariyi daha ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Bunda da epey mesafe kat ettik. Biliyorsunuz, 2015’te bir strateji belgesi çerçevesinde katılım finans sistemini hem yerel hem de küresel piyasada geliştirme, tanıtma ve anlatma stratejisi benimsedik. Bu doğrultuda dünyadaki gelişmeleri de daha yakından takip etmeye başladık.”

Eğitim faaliyetleri düzenliyoruz

Dünyada olan bitenleri yakından takip ettiklerini aktaran Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer ülkelerden alabileceğimiz, sisteme uygulayabileceğimiz ürünleri de katılım finans sistemimize uyarlamak için gayret gösteriyoruz. Üyelerimizi ve birliğimizi tanıtmak adına ise karşılıklı ilişkileri azami düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanında halihazırda zaten uyguluyor olduğumuz birçok çalışma mevcut. Örneğin düzenlediğimiz eğitim faaliyetleriyle İslami bankacılık hakkında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim aktarımı yapıyoruz. Dünyanın her yerindeki İslami bankalarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Muhabir bankalarımız vasıtasıyla kendimizi ve katılım finans sistemini yurt dışında daha iyi anlatma çabası içerisindeyiz. Sözünü ettiğim bu kuruluşlarda çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Yakın zaman önce de bu doğrultuda bir sertifika programı başlattık. Üç gün süren program kapsamında katılımcılara faizsiz finans sistemini detaylı şekilde anlattık. Böylece ciddi manada efektif bir bilgilendirmeye öncülük etmiş olduk. Sanıyorum önümüzdeki süreçte bu çalışmadan önemli neticeler elde edeceğiz.”

Yakın irtibat halinde

İslam ülkelerinin katılım bankacılığı kurumlarıyla da yakın irtibat halinde olduklarının altını çizen Akyüz, şu ifadeleri kullandı: “Kısa bir süre önce Bahreyn’le bir iş birliği anlaşması imzaladık. Şimdi ise Fas’la aynı çalışmayı yapıyoruz. Cibuti’den resmî bir heyeti ağırladık. Onlara hem katılım finans sistemi hakkında geniş çaplı bir sunum yaptık hem de üye bankalarımızla tanışmalarını sağladık. Buradan çok iyi bir intibayla ayrıldılar. Bizlerle irtibat hâlinde olmak istediklerini ve katılım finans modelini ülkelerine uyarlamak istediklerini belirttiler. Bunun yanında Azerbaycan’la da yakın ilişki içindeyiz. Orada da İslami bankacılık yapmak isteyen ya da bu modele ilgi duyan kişilere yönelik sertifika programları düzenliyoruz. Şimdi ise İslam Kalkınma Bankası ve IRTI’yle el ele vererek bu kurumların Marmara Üniversitesi İslami Finans Enstitüsü’yle (MÜİSEF) iş birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Keza yine Birleşmiş Millletler’in (BM) faizsiz finans kurumuyla yoksulluk üzerine bir iş birliği anlaşması çalışmamız olacak.”

Strateji belgesi güncelleniyor

2015’te hazırlamış olduğumuz strateji belgesini güncellediklerini bildiren TKBB Genel Sekreteri Akyüz, şu açıklamalarda bulundu: “Çalışmada esas amacımız; katılım finans sektörünün tanıtımını yapmak ve bankacılık sektörü içinde stratejik hedefimiz olan yüzde 15’lik pazar payına ulaşabilmek için günümüz ihtiyaçlarına göre bir yol haritası belirlemek. Bu doğrultuda sektörün tanıtımı, ürün çeşitliliği ve dijitalleşme başta olmak üzere 6 ana strateji belirledik. Böylece katılım finans sektörünün Türkiye ve dünyada geleneksel finans yöntemleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye taşınmasını sağlamak istiyoruz. Yani hem katılım bankacılığı sisteminin geliştirilmesi hem de bu bankacılık türünün enformasyonu misyonunu yürütüyoruz.”