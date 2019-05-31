Katılım bankalarından sukuk atağı

Akit / Ekonomi

Sukuk (kira sertifikası) ihraçlarında hissedilir bir artış söz konusu. Gerçekleştirilen ihraçlarla büyük gruplara ve holdinglere, irili ufaklı firmalara likidite temin ediliyor. Böylece sanayide çarklar dönüyor, iç ve dış ticaret ivmeleniyor. Yeni yatırımlara da kapı aralanıyor.

İhraçlara büyük ilgi

2010-2018 döneminde yurt içi ihraçlar 36 milyar 778 milyon 98 bin 871 lira, yurt dışı ihraçlar 4 milyar 275 milyon 817 bin 800 dolar olarak gerçekleşti. Katılım bankaları, bu dönemde Sukuk ihraçlarıyla adlarından söz ettirdi. Öyle ki Kuveyt Türk 16 milyar 491 milyon 889 bin 800 liralık, Türkiye Finans 10 milyar 967 milyon 227 bin liralık, Albaraka Türk 6 milyar 810 milyon 51 bin liralık, Vakıf Katılım 6 milyar 98 milyon 994 bin 47 liralık, Ziraat Katılım 4 milyar 854 milyon liralık ihraca imza attı.

Yatırımcılardan yoğun talep

Sukuk tarafında 2010’da başlayan sıçrama 2018 ve 2019’da da sürüyor. Artan ihraç miktarları ve yatırımcıların teveccühü ivmenin yükseldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Katılım bankalarının son dönemlerde gerçekleştirdiği Sukuk işlemleri şu şekilde:

l Albaraka Türk, geçtiğimiz 13 ayda halka arz, nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış olmak üzere çeşitli formatlarda toplam 5 milyar lirayı aşan kira sertifikası ihraç hacmiyle öne çıktı. Banka; 17-18 Nisan tarihlerindeki 105 gün vadeli, 325 milyon lira tutarlı ihracı da başarıyla tamamladı.

l Kuveyt Türk, yılın ilk beş ayında 2 milyar 600 milyon liralık kira sertifikası ihracıyla ön plandaydı. 2018’de de yurt içinde toplam 5 milyar 100 milyon lira tutarında 27 adet ihraç yapan bankaya yatırımcılardan talep olmuştu.

l Türkiye Finans, 2019 Ocak-Nisan döneminde 3 milyar 500 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti. Reel ekonominin gücüne güç katmakta kararlı olan banka, Nisan ayındaki 800 milyon liralık ihracıyla ses getirdi.

l Vakıf Katılım, 2019 Mayıs ayına kadarki kira sertifikası ihraçlarıyla yatırımcılardan 3 milyar 100 milyon liralık fonlama temin etti. Kurumun Mayıs ayında nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sunduğu 315 milyon lira tutarlı ve 98 gün vadeli sertifika ise rağbet gördü.

l Ziraat Katılım, 2019 başından bu yana sekiz kira sertifikası ihracıyla 2 milyar 900 milyon liralık fonlama sağladı. Banka, 24 Mayıs 2019 tarihinde de 96 gün vadeli 400 milyon liralık bir ihraç yaptı.

Sukuk?

Bir varlıktan yararlanma hakkı olarak tanımlanan Sukuk’un bono ve tahvilden ayrıldığı yönler ise şöyle:

l Temelinde faizsiz bir mekanizma vardır.

l Sertifika, sahibine dayanak varlıktan doğan veya vekalet yöntemiyle yapılan işlemden elde edilen gelirden istifade etme hakkını tanır.

l Gelir, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olan varlıklardan elde edilir (örneğin, gayrimenkulün kiralanması).

l Yatırımcılar bir projeye katılarak riski beraber üstlenir.