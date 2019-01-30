Katılım bankacılığında bir ilk: Tedarikçi finansmanı Kuveyt Türk, reel ekonominin doğrudan finanse edilmesinin amaçlandığı 'Tedarikçi Finansmanı' adlı hizmeti hizmete sundu.

Kuveyt Türk, tedarikçiye erken tahsilat avantajı, alıcıya da esnek ödeme kolaylığı sağlayan yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Tedarikçi Finansmanı adlı hizmetle reel ekonominin doğrudan finanse edilmesi amaçlanıyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Tedarikçi Finansmanı’nın sloganını ‘alan memnun, satan memnun’ olarak belirlediklerini dile getirerek, “Bu hizmetimizle tedarikçilerin, alacaklarının karşılığı olan nakit ihtiyaçlarını önceden belirledikleri vadede karşılayabilmelerini ve likidite sıkıntısı yaşamamalarını sağlıyoruz. Tedarikçilerden mal satın alan kurumsal ve büyük ticari ölçekteki alıcı firmaların ise ödemelerinde esneklik kazanıp etkin satın alma yöntemiyle kesintisiz tedarikte bulunmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

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