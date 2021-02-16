Katılım bankacılığı yeni aşamaya geçiyor

Buğra Kardan

Faizsiz finans kurumlarının uymaları gereken ilkeleri belirlemekle yükümlü olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Merkezi Danışma Kurulu’nun Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak, önemli açıklamalarda bulundu.

Raporlar ortaya koyuyor

Hacak, Merkezi Danışma Kurulu’nun 2018 Mayıs ayında çalışmalarına başladığını belirtti. Kurulda yedi üyenin bulunduğunu dile getiren Hacak, şunları kaydetti: “İslam hukuku profesörü beş üyemiz, sektörde uzun süre üst düzey yöneticilik yapmış bir üyemiz ve hukuk doçenti bir üyemiz var. Ayrıca Danışma Kurulu’na bağlı olarak tam zamanlı çalışan uzmanlar heyetimiz de sekretarya görevini yürütüyor ve gündeme alınan konularla ilgili araştırmalar ile raporlar ortaya koyarak kurula yardımcı oluyor. Katılım bankacılığının belirli iddiaları olduğu için meşru sınırları belirlenmeli. Danışma Kurulu’nun öncelikli kuruluş amacı da ülkemizde katılım bankacılığı faaliyetlerinde esas alınacak meslek ilke ve standartlarını tayin etmek. Dolayısıyla Danışma Kurulumuz tarafından uygulamalarda referans alınacak standartların saptanması, katılım bankalarına toplum nezdinde duyulan güvenin artmasına vesile olacak.”

Kararlar bağlayıcı

“Danışma Kurulumuzun kararları ve standartları, katılım bankalarını bağlıyor” diyen Hacak, şöyle devam etti: “Kurulumuzca alınan kararlara ve paylaşılan meslek ilkelerine aykırı hareket eden katılım bankalarına TKBB Yönetim Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanacak. Kurulumuzun gücü ve önemi burada yatıyor. Tamamen bağımsız olan kurulumuzun görevini yürütmesinin ve kendi özgür görüşünü ortaya koyabilmesinin imkânları da oluşturulmuş durumda. Danışma Kurulumuzun kararları ile standartları yürürlüğe girdikçe sektördeki uygulamaların da standart, daha düzenli ve şeffaf hâle geleceği kanısındayım. Danışma Kurulumuzun iyi bir konumda bulunduğu görüşündeyim. Geçmiş dönemde sektörden gelen birçok talebe yönelik cevaplar verdik ve önemli kararlar aldık. Tabii standartların hazırlanması noktasında da önemli bir aşama kaydettik. Tevarruk ve pay senedi standardını tamamladık. Murabaha standardına da son hâlini vermek üzereyiz. Danışma Kurulumuz, bu doğrultuda öncelikle katılım bankacılığı standartlarının hazırlanmasına odaklanmış vaziyette. Standartların hazırlanması uzun bir süreç ve titiz bir çalışma gerektiriyor. Toplantılar, istişareler ve çalıştaylar yapılarak bu standartlar hazırlanıyor. Öyle görünüyor ki standartlarımız yakın zamanda birer birer yayınlanıp resmi hüviyet kazanınca Türkiye’deki katılım bankacılığı için yeni bir aşamaya geçilecek.”

Ortak projeler yolda

Merkezi Danışma Kurulu’nun yoğun bir gündemle çalıştığının altını çizen Hacak, şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın önde gelen kurumlarıyla el ele vererek yapmayı planladığımız hususları fiiliyata aktarma evresindeyiz. AAOIFI, IIFM, IFSB, İslam Fıkıh Akademisi gibi kurumlarla bazı projelerimiz var. Bazı üyelerimiz, aynı zamanda IIFM Shari’ah Board üyesi. Benzer durum AAOIFI’yle de söz konusu olacak. Zaman zaman karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla bu iş birliğini geliştirmeyi öngörüyoruz. Merkezi Danışma Kurulu olarak uluslararası yetkinliklerimizi ve ağımızı geliştirmek için 2020’den bu yana önemli adımlar atıyoruz. Diğer ülkelerdeki danışma kurullarıyla ortak çalışma olanaklarını değerlendirip global İslami finans endüstrisi içerisindeki aktifliğimizi ve bilinirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu konuda TKBB Uluslararası İlişkiler Bölümü’yle beraber çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.”

Desteğe ihtiyaç var

Hacak, ilaveten “Biz ülkemizin tarihi ve ilmi geçmişini de dikkate alarak kendi standartlarımızı oluşturmak istiyoruz. Bunun için ülkemizdeki akademik gelişim yeterli. Ancak koordinasyona, uyumlu çalışmaya ve desteğe ihtiyaç var. Üretilebilecek bu standartların tüm dünyaya model ve örnek olabilecek seviyede olmaması için bir neden göremiyorum. Bazı standartlar üzerindeki çalışmalarımız bitmek üzere. Bunların yayınlanıp uygulamaya geçmesiyle ülkemizdeki katılım bankacılığının yeni bir döneme gireceğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.