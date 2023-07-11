Katil Yunanistan Ege'nin orta yerine deniz üssü inşa ediyor! 'Türklere hızlı cevap vereceğiz'

Yunanistan, Adalar Denizi'ne hakim olma iddiasıyla yeni bir deniz üssünü hizmete açmaya hazırlanıyor. Mora doğusunda bulunan Salamis, Girit'teki Suda ve Türkiye sınırında genişletilmekte olan Dedeağaç'a yakında 'Almiros' eklenecek.

Larissa güneyindeki Pagasit Körfezi'nde bulunan Almiros Limanı, Yunan basınına göre, envantere girecek yeni korvet ve fırkateynlere ev sahipliği yapacak. Sözkonusu nokta Ege'nin tam ortasındaki konumu ve Ayvalık ile aynı paralel hat üzerinde bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Almiros Belediye Başkanı Vangelis Chatzikyriakos, deniz üssünün kurulacağı arazinin devrine ilişkin sözleşmeye Savunma Bakanlığı ile imza atacaklarını söylüyor.

Yunan haber sitesi Pentapostagma, kurulacak Almiros Deniz Üssü'nün 'Atina donanmasının Ege hakimiyetini perçinleyeceğini' iddia ediyor. Yunan ordusunun Fransa'dan alınacak 3 adet Belhara sınıfı fırkateyn ile İtalya'da yapımı süren 3 adet korveti Almiros Limanı'nda muhafazada edeceği belirtiliyor.

Pagasit Körfezi'nde Almiros'a yakın bir konumda bulunan Volos'ta ise Yunan zırhlı birliği bulunuyor. ABD tarafından Atina'ya hibe edilmiş amfibi özellikli zırhlı araçların burada depolandığı ve Almiros'a deniz üssü açılması sonrası bu araçların Türklere karşı ani müdahale amacıyla bölgeden hareket edebileceği yazılıyor. Volos'taki limanda aynı zamanda Yunan donanmasının hızlı devriye botları bulunuyor.

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Basında yazılanlara göre Almiros Deniz Üssü yaklaşık 100 milyon avroya mâl olacak. Atina yönetimi geçtiğimiz yıllarda donanma unsurlarının modernizasyonu için ABD ile anlaşma imzalamış, aynı zamanda Fransa ve İtalya'ya savaş gemisi yaptırmaya başlamıştı.

DİKEY KORİDOR PLANI DEVREDE

Washington yönetimi, Türkiye'yi çevreleme stratejisi çerçevesinde Çanakkale Boğazı'nı by-pass etmek için 'dikey koridor' planını da hayata geçirmek istiyor. CIA Direktörü William Burns'ün geçtiğimiz ay bölgeye gelerek son şeklini verdiği plan, Dedeağaç'tan Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'ya uzanacak lojistik 'dikey koridor' inşasını içeriyor.

ABD ordusunun 'tatbikat' adı altında bölgeye getirip daha sonra hibe ettiği binlerce zırhlı araç ve tank Dedeağaç'ta istiflenip Yunanistan geneline dağıtılmıştı. Amerikan yönetimi 'eyalet' haline getirdiği Yunanistan'ın Dedeağaç şehrini aynı zamanda enerji üssü haline dönüştürmeyi hedefliyor.