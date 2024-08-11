Katil Netanyahu'ya alçak çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
Katliamda sınır tanımayan Katil İsrail'den yine alçakça bir çağrı geldi. İsrailli şarkıcı Ofer Levi, Türkiye'ye atom bombası atılmasını istedi.
Gazze'de soykırım yapan siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen İsrailli şarkıcı Ofer Levi, alçak bir çağrıda bulunarak "Türkiye'ye atom bombası atın" diye konuştu.
Kaydettiği videoyu paylaşan Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." ifadelerini kullandı.
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