Katil İsrail'i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2010’da Türkiye’den yola çıkan ve Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin, katil İsrail tarafından saldırıya uğramasının üzerinden 16 yıl geçti. Siyonistlerin saldırısında şehit olan 10 vatandaşımız rahmetle anılıyor.

TAYFUN TAŞ  İSTANBUL

Siyonistlerin ablukası sonucu açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’ye insani yardım götürmek için 2010 yılının mayıs ayında Türkiye’den demir alarak Gazze’ye doğru yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’nin, İsrail’in eli kanlı askerleri tarafından baskına uğramasının üzerinden 16 koca yıl geçse de acısı hâlen yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Malezya, Kuveyt, Cezayir, Yunanistan, İngiltere ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden gelen aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin olduğu Mavi Marmara gemisinde, yaklaşık 600 yolcu bulunuyordu. Uluslararası sularda seyrine devam eden Mavi Marmara gemisine, 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da haydut Siyonistler tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Mavi Marmara Gemisi’nin etrafı, işgalci İsrail ordusuna ait 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile sarıldı.

 

10 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

İçerisinde sadece yardım malzemeleri bulunan ve yolcularının tamamı savunmasız insanlardan oluşan Mavi Marmara Gemisi’nde tarihin en büyük sivil katliamlarından biri yaşandı. İsrail’in gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonucunda; gazeteci-yazar Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan olmak üzere 10 kişi şehid oldu. Hain saldırı sonrası ise 56 kişi gazilik makamıyla şereflendi.

Türkiye, Siyonist İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya çok sert tepki gösterdi. O dönemde Başbakanlık makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı yoğun bir baskı uygulamaya başladı. Bu yoğun diplomatik baskı sonuç verdi ve İsrail tarihinde ilk kez özür diledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Mart 2013’te dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını için özür diledi ve baskında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tazminat ödemeyi kabul etti.

 

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ KALICI ESERLERDE YAŞATILIYOR

İsrail’in uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının üzerinden geçen 16 yılda yaşamını yitirenler unutulmadı. Hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez’in isimleri, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve Gazze’de yaptırılan birçok kalıcı eserle yaşatılıyor.

