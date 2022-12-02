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Gündem Katil İsrail polisi Filistinli genci herkesin gözü önünde acımasızca katletti!
Gündem

Katil İsrail polisi Filistinli genci herkesin gözü önünde acımasızca katletti!

İsrail'de Filistinli polise direnen genç, herkesin gözü önünde silahla katledildi. Olay anı çevredeki bir amatör kamera tarafından kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 23:41:00 - 2022-12-03 00:05:54

 Yeniakit.com.tr 

Bugün sosyal medyada İsrail'in acımasızlığını gözler önüne seren bir video dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sokakta İsrail polisine direnen Filistinli bir genç, herkesin gözü önünde acımasızca katledildi.

Uzun süre yerde yaralı yatan Filistinli gence sağlık ekiplerinin müdahale etmesi de engellendi.

Zalim İsrail'in acımasız cinayeti yürekleri dağladı.

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