Katil İsrail güçleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin 3 ilk yardım görevlisini de kauçuk kaplı mermiyle yaraladığı aktarıldı.

Açıklamada yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler yapıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.