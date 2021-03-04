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Gündem Katil Esed'den skandal karar! Milyonlarca Suriyeliye şok
Gündem

Katil Esed'den skandal karar! Milyonlarca Suriyeliye şok

Suriye'den katil Esed rejimi, yerinden edilmiş ve mültecilerin kimliklerini iptal etmek amacıyla 10 yıllık kimliklerin yenilenmesini isteyerek skandal bir karara imza attı. Halk Meclisi tarafından onaylanan kanuna göre kimliğini belirlemek isteyen vatandaşların görüşmeye yüz yüze yapması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:26:00 -
Katil Esed'den skandal karar! Milyonlarca Suriyeliye şok

Yıllardır ülkesine geri dönemeyen milyonlarca Suriyeli vatandaşın kimliklerini iptal etmek için Esed rejimi, 10 yıllık kimliklerin yenilenmesini isteyerek başvuruların yüz yüze yapılmasını şart koştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Halk Meclisi tarafından onaylanan kanun, kimlik kartının geçerlilik süresini tanzim tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi. Kimliğini yenilemek isteyenlerin bu başvuruyu yüz yüze yapması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce karara imza atıldı

Suriye rejiminin yeni yasasına göre, rejim kontrolündeki alanların dışında ikamet edenler yeni kart alamadıkları için Suriye devrimine katılanların çoğunun kimlik kartlarının süresi doldu. Yeni yasanın onaylanmasının, rejim hükümetinin bu yılın ortasında yapmayı planladığı ve milyonlarca yerinden edilmiş Suriyeli ve mültecinin "yasadışı" olarak nitelendirdiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gelmesi dikkat çekici.

Rejimin iki amacı var

Suriye savaşından sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kalan bir vatandaş, bu gelişmenin kendileri için korkunç olduğunu söyledi. Ülkesine 9 yıldır gidemediğini belirten S.A, "Suriye halkının yarıdan fazlası yurtdışında yaşıyor. Bu insanların kimlik alması neredeyse imkansız. Rejim bu çalışmayı yaparken yurtdışındaki muhalifleri tutuklamayı amaçlıyor. Ayrıca ülkede büyük ekonomik kriz var. Kimlik alabilmek için çok sayıda kişinin rüşvet vermekten başka çaresi yok. Rejim içinde bulunduğu ekonomik kriz şartlarını, kimlik meselesiyle avantaja çevirmeye çalışıyor" dedi.

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