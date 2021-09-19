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Dünya Katil Esed rejiminden dikkat çeken görüşme!
Dünya

Katil Esed rejiminden dikkat çeken görüşme!

Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, katil Beşşar Esed rejimi Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb ile iki ülke sınır güvenliğini görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:01:00 -
Katil Esed rejiminden dikkat çeken görüşme!

Ürdün ordusunun resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'da bulunan katil Beşşar Esed rejimi Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalar, Suriye'nin güneyindeki durum, terörle mücadele başta uyuşturucu olmak üzere sınırdaki kaçakçılık operasyonlarıyla mücadele için yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

İki ülke arasındaki sınır güvenliği alanında daha fazla koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen görüşmede taraflar, ilerleyen zamanlarda istişare ve koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Açıklamada, Eyyüb'ün Ürdün'e ne zaman geldiği ve Kral 2. Abdullah ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da 23 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede Putin, "Ürdün-Suriye ilişkilerinde normalleşmenin önemine işaret etmişti. Suriye Savunma Bakanının ziyareti, bu görüşmeden yaklaşık 4 hafta sonra gerçekleşmiş oldu.

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