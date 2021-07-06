Katil Esed rejimi o bölgeyi elinde tutmakta zorlanıyor!

Dera başta olmak üzere Suriye'nin güneyinde tansiyonun artmaya devam ettiği aktarılıyor.

2018 yazında Dera, Doğu Guta gibi ülkenin güneyinde yer alan muhalilflerin kontrolündeki bölgelere Rusya'nın yoğun desteğiyle Esed rejimi, İran ordusu ve İran yanlısı Şii milisler kapsamlı bir operasyon düzenlemişti.

Operasyonun sonunda yıllarca süren kuşatmaların da etkisiyle zayıflayan bu bölgeler Esed rejiminin kontrolüne geçmişti. Muhaliflerin görece daha güçlü olduğu Dera ise Rusya ve Esed rejimiyle varılan anlaşma sonucu bu güçlere teslim edilmişti.

Rusya ve Beşar Esed rejimi verdiği sözü tutmadı

Bu anlaşmaya göre Dera'da bazı alanlara fiili özerklik verilecek, muhalif güçler hafif silahlarını koruyabilecekti. Anlaşmalardan sonra bazı muhalif güçler Esed rejimi güçlerine katılmıştı.

Fakat aradan geçen 3 yılda Esed rejiminin bu anlaşmayı fiilen geçersiz kılmaya çalıştığı gözlemlendi. Taahhüt edilen özerklik şartlarına uyulmadığı gibi anlaşmalı muhaliflerin hafif silahları toplanmaya çalışıldı. Dahası bu bölgeler zaman zaman ablukaya alındı, buralarda tutuklamalar gerçekleşti.

Güneyde suikastlar devam ediyor

Suriye'nin güneyinde ve özellikle Dera'da pek çok suikast ve suikast girişiminin gerçekleştiği de belirtiliyor.

Dera'da anlaşmanın sağlandığı Temmuz 2018'den bu yana geçen 3 yılda bölge ve kırsalında 1000'den fazla suikast ve suikast girişiminin gerçekleştiği belirtiliyor. Bu da üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde ortalama her gün bir suikast veya suikast girişiminin olduğu anlamına geliyor.

Bu suikastlerin çoğunun rejim tarafından eski muhalif savaşçılara veya rejim muhalifi olduğu bilinen bariz kimselere karşı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bazı suikastler ise yer altındaki silahlı muhalefet tarafından rejim güçlerine karşı gerçekleştiriliyor.

Beled bölgesi kuşatma altında

Esed rejiminin 2018 anlaşmasına aykırı olarak Dera'nın Beled semtindeki hafif silahları toplama girişimi halktan büyük tepki gördü.

Beledliler silahlarının yeni bir tutuklama ve katliam serisi öncesinde kendilerinin savunmasız kalması için toplanılmak istendiğini düşünerek bu teklifi reddetti.

Askeri operasyonu Rusya durdurdu: "İdlib operasyonunu baltalayabilir"

Esed rejiminin bu ret üzerine Beled'e askeri operasyon yapma hazırlığına giriştiği ama Rusya tarafından durdurulduğu belirtiliyor.

Rus uzmanların Esed rejimine bu operasyonun ülkenin güneyinde yeni bir halk isyanı dalgasına sebep olabileceği ve zaten zorda olan rejimi iyice yıpratabileceğini, İdlib cephesinde başarısızlığa neden olabileceğini dediği aktarılıyor.

Rusya'nın Esed'e tavsiyesinin muhaliflerle kendi sağlayacakları ara buluculuk üzerinden görüşülmesi ama bir yandan da Beled'e baskılama uygulanması için bölgenin kuşatma altında tutulması yönünde olduğu bildiriliyor.

Kuşatma 2 haftadır sürüyor

Beled'i yaklaşık 2 haftadır kuşatma altında tutan Esed güçleri, yapabildikleri kadarıyla bu semte gıda giriş çıkışına dahi engel oluyor.

Bu kuşatma ve ambargoyla Beledlilerin direncinin kırılması ve başta silahların teslimi olmak üzere rejimin güdümüne girmeleri isteniyor.

Semt meydanlarında protesto gösterisi yapan Beledliler ise bu kuşatmanın kendilerini yıldıramadığını, Suriye Devrimi'nin başlangıç yeri olan Dera şehrinin devrimi yeniden alevlendirebileceğini ifade ediyor.