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Gündem Katil Cem Garipoğlu'nun ailesinden Türkiye'yi ayağa kaldıran paylaşım
Gündem

Katil Cem Garipoğlu'nun ailesinden Türkiye'yi ayağa kaldıran paylaşım

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun ailesi, cinayet sırasında "genç kızın kanlarının sıçradığı" koltuk üzerinde fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada gündem olan ve on binlerce tepki alan paylaşım, aile bireyleri tarafından silindi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 07:28:00 -
Katil Cem Garipoğlu'nun ailesinden Türkiye'yi ayağa kaldıran paylaşım

3 Mart 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Vahşet nedeniyle Türkiye ayağa kalktı ve gazeteler günlerce konuyu manşetten verdi. 12 yıl sonra Münevver Karabulut cinayeti, ilginç bir şekilde yeniden gündeme geldi.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı.

Aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesi, bir koltuk üzerinde otururken poz verdi. 

Cinayetin işlendiği odadaki koltuk

Ancak dikkatli vatandaşlar, fotoğraf karesindeki bir detayı kaçırmadı. Görüntüdeki koltuğun, Münevver Karabulut öldürüldüğü sırada odada bulunan ve genç kızın "kanlarının sıçradığı" iddia edilen koltuk olduğu ortaya çıktı.

Silmek zorunda kaldı

 

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Yorumlar

Ferit

yahudiler münevver karabulutu bir ayine kurban ettiler bu milletin belli günlerde başka dinden insanların kanını akıtmak geleneyi var ve o kanda kaldığkça onlar için bir deyerdir.
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