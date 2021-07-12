Katil Cem Garipoğlu'nun ailesinden Türkiye'yi ayağa kaldıran paylaşım

3 Mart 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Vahşet nedeniyle Türkiye ayağa kalktı ve gazeteler günlerce konuyu manşetten verdi. 12 yıl sonra Münevver Karabulut cinayeti, ilginç bir şekilde yeniden gündeme geldi.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı.

Aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesi, bir koltuk üzerinde otururken poz verdi.

Cinayetin işlendiği odadaki koltuk

Ancak dikkatli vatandaşlar, fotoğraf karesindeki bir detayı kaçırmadı. Görüntüdeki koltuğun, Münevver Karabulut öldürüldüğü sırada odada bulunan ve genç kızın "kanlarının sıçradığı" iddia edilen koltuk olduğu ortaya çıktı.

Silmek zorunda kaldı