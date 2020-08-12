Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,034162
|1,13
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,058513
|0,81
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,194837
|0,76
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,458739
|0,50
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,451353
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,323696
|0,33
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,941347
|0,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,047888
|0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,908634
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,231298
|6,46
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080077
|6,24
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040904
|6,16
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039921
|5,13
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,759923
|5,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051194
|2,54
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,728625
|2,22
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,408293
|1,83
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039569
|1,64
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,305656
|1,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,869598
|3,00
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,182221
|2,12
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,656894
|2,11
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,976181
|1,36
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,093816
|0,19
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022577
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|282,648214
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058854
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,853479
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,078609
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)