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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:05:52 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034162 1,13
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,058513 0,81
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,194837 0,76
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,458739 0,50
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,451353 0,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,323696 0,33
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,941347 0,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,047888 0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,908634 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,231298 6,46
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080077 6,24
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040904 6,16
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039921 5,13
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,759923 5,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051194 2,54
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,728625 2,22
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,408293 1,83
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039569 1,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,305656 1,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,869598 3,00
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,182221 2,12
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,656894 2,11
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,976181 1,36
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,093816 0,19
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022577 0,03
İş Portföy Para Piyasası Fonu 282,648214 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058854 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,853479 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,078609 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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